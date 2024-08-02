Переважна більшість ввезених в Україну авто цьогоріч були вживані: що обирали 

228 319 транспортних засобів ввезли в Україну за перші 7 місяців 2024 року. Це на 14,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли було імпортовано майже 200 тис авто.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Згідно з повідомленням, 71% імпортованих цьогоріч авто — вживані.

Наразі середній вік ввезених вживаних транспортних засобів склав 9 років. 42% вживаних авто, які були завезені в Україну, мають вік 10 та більше років.

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Попитом українців стабільно користуються:

VOLKSWAGEN — 25 498 авто (11,2%)

RENAULT — 17 479 авто (7,7%)

AUDI — 13 173 авто або 5,8%.

Щодо моделей, то найбільше було імпортовано SKODA OCTAVIA — 5 047 одиниць. Наступні позиції зайняли VOLKSWAGEN GOLF та VOLKSWAGEN PASSAT — 4 965 та 4 147 авто відповідно.

"Бензинові авто залишаються найбільш запитаними — це майже кожен другий ввезений цьогоріч автомобіль. Дизельними були 27,5% ввезених цьогоріч авто. Попри те, що імпорт електрокарів виріс в 1,8 разів за рік, у загальній кількості на них припадає лише 13,1% нововвезених авто", - поінформали в Опендатабот.

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Нагадаємо:

Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік.

Економічна правда.