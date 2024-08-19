Українці взяли кредитів "єОселя" на 10 мільярдів від початку року

Українці взяли кредити на придбання житла "єОселя" на 10 млрд грн з початку 2024 року.

Про це повідомляє Мінекономіки.

З початку 2024 року за програмою доступних кредитів "єОселя" видано 5 896 кредитів на 10 млрд грн.

"З початку року понад 3 тисячі військовослужбовців та силовиків змогли взяти пільговий кредит під 3% та покращити умови проживання. Також такий кредит отримали понад тисяча медиків, педагогів і науковців. Інші категорії громадян також можуть придбати житло на вигідних умовах – з початку року доступні кредити під 7% взяли півтори тисячі українців без власного житла та більш як 350 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів", - відзначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Реклама:

За минулий тиждень 163 українські родини отримали кредити на придбання житла на 276 млн грн.

На вторинному ринку придбали житло 115 українців, на первинному ринку – 48, з яких 15 об’єктів перебувають на стадії будівництва.

Всього за весь час дії програми доступного кредитування кредити отримали 12 221 родина на суму понад 19,4 млрд грн.

Реклама:

Читайте також: Своє житло під 3% річних. Хто може скористатися державною програмою "єОселя". Інструкція

Нагадаємо:

Українські родини отримали кредити на понад 18 млрд грн від старту програми "єОселя".