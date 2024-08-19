"Нова пошта" залучила 20 мільйонів доларів для розвитку логістичного хабу на заході України

"Нова пошта" та банк Credit Agricole підписали кредитну угоду на 20 млн доларів: сума буде спрямована на розширення логістики компанії на заході України.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Зокрема, ці кошти фінансують викуп двох терміналів у Львівській області (поштовий та вантажний) з метою подальшого розширення їх пропускної спроможності.

Крім того, кредит передбачає автоматизацію та збільшення операційних можливостей терміналів - планується встановити нові сучасні сортувальні лінії. Все це має втричі збільшити потужності хабу, пишу у компанії.

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Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть "Новій пошті" 70 млн євро кредиту на розширення послуг доставки.

Упродовж січня-червня 2024 року "Нова пошта" доставила 222 млн посилок та вантажів – на 17% більше, ніж за перше півріччя 2023-го.

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Економічна правда.