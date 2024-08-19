Кількість банкрутств стартапів у США зросла на 60%: які загрози це має

Стартапи в США почали закриватися на 60 відсотків частіше за останній рік, оскільки засновники витратили кошти, зібрані під час технологічного буму 2021-2022 років.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Зазначається, що це загрожує мільйонам робочих місць у компаніях, що підтримуються венчурним капіталом, і може вплинути на економіку США в цілому.

За даними Carta, кількість закриттів стартапів різко зростає, навіть попри те, що мільярди доларів венчурного капіталу продовжують надходити в ШІ-компанії.

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Carta повідомляє, що 254 з її клієнтів, які отримували венчурне фінансування, збанкрутували в першому кварталі цього року. Рівень банкрутств зараз більше ніж у сім разів перевищує показники, які Carta почала відстежувати з 2019 року.

Банкрутства є частиною болісного пристосування стартапів до підвищення відсоткових ставок у 2022 році. Інвестиції венчурного капіталу в компанії на ранніх стадіях значно скоротилися, а венчурне фінансування зменшилося після краху Silicon Valley Bank минулого року, залишивши багато стартапів без підтримки.

Під час періоду буму венчурні капіталісти заохочували засновників брати все більші інвестиції, що призводило до завищення оцінок компаній.

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Зараз засновники стикаються з наслідками цього. Зростання кількості банкрутств пов'язане з тим, що "ненормально велика кількість компаній залучила ненормально велику кількість грошей у 2021-2022 роках", заявили аналітики Morgan Stanley у недавньому звіті для клієнтів.

За даними Morgan Stanley, компанії, які підтримуються венчурним капіталом, наймали 4 мільйони людей у США, що створює "ризики для решти економіки", якщо зростання кількості банкрутств не сповільниться.

Пітер Вокер, керівник відділу аналітики в Carta, зазначив, що спостерігається "величезне падіння" кількості компаній, які можуть залучити нові інвестиції протягом двох років після попереднього раунду фінансування.

Це особливо важко для стартапів, які скоротили витрати, щоб вижити за останні два роки, жертвуючи зростанням.

Згідно з Carta, лише 9 відсотків венчурних фондів, залучених у 2021 році, повернули капітал своїм інвесторам. Для порівняння, чверть фондів 2017 року вже повернула капітал на цій стадії.

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Економічна правда.