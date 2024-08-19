Енергетики трохи посунули час дії графіків відключень у понеділок

Застосування графіків відключень у понеділок 19 серпня посунулось на 30 хвилин вперед - з 17:30 до 21:30.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго" дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00)", - йдеться у повідомленні.

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Реклама: Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Нагадаємо:

Раніше, за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок 19 серпня планували застосовувати з 17:00 до 21:00.

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Економічна правда.