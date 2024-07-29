Компанія Ахметова перша у рейтингу переробної промисловості: хто ще у списку

Лідери переробної промисловості України у 2023 році збільшили дохід на 23%.

Про це повідомляє індекс Опендатаботу.

Зазначається, що компанії-лідери переробної промисловості у 2023 році збільшили дохід на 23%. Понад третину у цій сфері заробили компанії з групи СКМ Ріната Ахметова, а найбільший чистий прибуток отримав Roshen Олексія Порошенка.

Загалом десятка лідерів торік отримала 317,53 млрд доходу, 115,34 млрд із них припадає на три компанії з групи СКМ.

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Очолює десятку Запоріжсталь, яка збільшила свій дохід на 20% — до 56,4 млрд. Попри це, другий рік поспіль компанія зазнає збитків у розмірі 4 млрд.

На другому місці теж компанія Ахметова – Камет-сталь. Її дохід зріс на 14% і склав 43,07 млрд. Проте це не допомогло бізнесу вийти в плюс: збитки Камет-сталі зросли в 1,4 раза та досягли 950 млн.

Ще одна компанія Ахметова посіла дев'яте місце у рейтингу – це Запоріжкокс з доходом 15,87 млрд. Водночас це єдиний бізнес групи СКМ в індексі, що вийшов в плюс із чистим прибутком у 397 млн.

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Трійку лідерів закрив АрселорМіттал (колишня Криворіжсталь, корпорація Mittal Steel). Дохід підприємства впав на 5% за рік — до 41,84 млрд. Проте компанія змогла у чотири рази зменшити свої збитки – до 12 млрд.

Найбільший приріст чистого прибутку в індексі переробної промисловості показала Coca-Cola. Чистий прибуток компанії зріс аж у 37 разів за рік – до 1,64 млрд.

Збільшити прибуток в 1,4 раза також зміг Roshen. Компанія заробила 5,64 млрд – це найбільший прибуток серед десятки лідерів.

До десятки потрапили також дві компанії групи МХП Юрія Косюка із сукупним доходом 61,57 млрд, або 19% від доходу усього рейтингу.

Нагадаємо:

У 2023 році компанії-лідери добувної промисловості отримали понад 365 млрд грн доходу. Їх сукупний дохід зріс на 13% порівняно з першим роком повномасштабної війни.