Ціни на нафту падають через побоювання щодо попиту в Китаї

Ціни на нафту знизились, оскільки побоювання щодо зниження попиту в Китаї, найбільшому імпортері нафти, тиснули на ринкові настрої, в той час.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 45 центів, або на 0,56%, до 79,23 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 58 центів, або на 0,76%, до 76,07 дол за барель.

Минулої п'ятниці обидва бенчмарки впали майже на 2%, оскільки інвестори зменшили очікування зростання попиту з боку Китаю, але закінчили тиждень практично без змін порівняно з попереднім тижнем після того, як минулого тижня вийшла низка американських даних, які показали, що інфляція є помірною, а роздрібні витрати залишаються стабільними.

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Зазначається, що економіка Китаю втратила динаміку в липні: ціни на нове житло падали найшвидшими темпами за останні дев'ять років, промислове виробництво сповільнилося, а безробіття зросло.

Це викликало занепокоєння трейдерів щодо падіння попиту з боку Китаю, де минулого місяця нафтопереробні заводи різко скоротили обсяги перероблення сирої нафти через низький попит на паливо.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авіва в неділю в рамках чергового близькосхідного турне, щоб домогтися припинення вогню в Газі, але ХАМАС поставив під сумнів цю місію, звинувативши Ізраїль у підриві його зусиль.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту зростають на сподіваннях, що зниження ставок у США збільшить попит на паливо.