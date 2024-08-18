Через повторний ворожий обстріл підстанції поранення зазнав працівник ДСНС
Через ворожий обстріл на місці ліквідації наслідків удару безпілотника по підстанції на Дніпропетровщині, поранення зазнав працівник ДСНС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
За добу з 17 по 18 серпня ворог завдав удару БПЛА по підстанції у Дніпропетровській області, у результаті чого виникла пожежа, на місце прибули працівники ДСНС, після чого ворог завдав повторного удару.
Внаслідок другого обстрілу було поранено працівника ДСНС, його доставили у лікарню. Пожежу на підстанції вдалось ліквідувати.
Минулої доби енергетики відновили живлення для 5512 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій.
Загалом через бойові дії та технічні порушення на ранок залишаються без електропостачання 485 населених пунктів.
Нагадаємо:
У неділю 18 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Економічна правда