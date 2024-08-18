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Через повторний ворожий обстріл підстанції поранення зазнав працівник ДСНС

Неділя, 18 серпня 2024, 15:30 - Володимир Тунік-Фриз

Через ворожий обстріл на місці ліквідації наслідків удару безпілотника по підстанції на Дніпропетровщині, поранення зазнав працівник ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За добу з 17 по 18 серпня ворог завдав удару БПЛА по підстанції у Дніпропетровській області, у результаті чого виникла пожежа, на місце прибули працівники ДСНС, після чого ворог завдав повторного удару.

Внаслідок другого обстрілу було поранено працівника ДСНС, його доставили у лікарню. Пожежу на підстанції вдалось ліквідувати.

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Минулої доби енергетики відновили живлення для 5512 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій.

Загалом через бойові дії та технічні порушення  на ранок залишаються без електропостачання 485 населених пунктів.

Нагадаємо:

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У неділю 18 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Економічна правда

Міненергетики війна
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