На ранок 17 серпня через бойові дії та технічні порушення знеструмленими залишаються 488 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Міненерго зазначають, що на 17 серпня без електроенергії залишаються 488 населених пунктів, при цьому, енергетики відновили живлення для 6456 споживачів.

За добу з 16 на 17 серпня у:

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Хмельницькій області з технологічних причин вимикались дві повітряні лінії. Живлення відновлено;

Львівській області через технологічні порушення двічі короткостроково вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались;

Закарпатській області через технологічні порушення знеструмлювались підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Живлення відновлено для всіх споживачів;

Вінницькій області з технологічних причин знеструмлювались кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Нагадаємо:

У суботу 17 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Економічна правда

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