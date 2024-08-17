МОЗ відсторонив гендиректора "Охматдиту"

Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Джерело: очільник МОЗ Віктор Ляшко

Пряма мова Ляшка: "Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові.

Моя позиція — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації".

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Деталі: Ляшко повідомив, що усі факти щодо відновлення Охматдиту, зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.

Пряма мова Ляшка: "Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду".

Нагадаємо:

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16 серпня повідомили, що Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" відмовився переказувати гроші на рахунок лікарні.