Імпорт процесорів до РФ впав у 15 разів

За 4 місяці 2024 року офіційний імпорт закордонних процесорів Intel та AMD у РФ впав у 15 разів.

Про це повідомляє російське видання "Комерсантъ" із посиланням на власні джерела.

За перші чотири місяці 2024 року офіційний імпорт процесорів Intel впав у 15 разів. У грошах падіння було 12-кратним, до 297 млн рублів проти 3,5 млрд. Аналогічна ситуація спостерігається і в постачанні процесорів AMD - лише за 2024 рік в РФ поставили 17 тисяч процесорів на загальну суму 142 млн рублів, скорочення становило 258% у натуральному вираженні та 321% - у грошовому.

Як повідомляють, імпорт могла ускладнити логістика фінансових потоків. У російському виданні зазначають, що значне скорочення поставок процесорів не скоротить сферу виробництва, а підніме ціну відповідних послуг на 10%.

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За даними директора російської компанії "Промобіт" Максима Копосова, невеликі російські виробники, які закуповують процесори у дистриб'юторів, не відчувають дефіциту компонентів. При цьому, великі гравці, які купують чіпи Intel і AMD безпосередньо в інших країнах, могли зіткнутися з відсутністю поставок. Це може загрожувати припиненням виробництва електроніки у деяких компаній і тимчасовим дефіцитом пропозицій щодо серверів, систем зберігання даних, комп'ютерів або іншої техніки, що працює на процесорах Intel і AMD.

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Економічна правда