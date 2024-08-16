З початку великої війни Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 мільярдів

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

У Фонді держмайна на запит ЦПК повідомили, що вже отримали у своє управління 1175 об'єктів.

Балансова вартість цих активів становить 13,5 млрд грн.

Реклама:

Крім цього, Фонду були передані ще 686,5 млн грн на банківських рахунках, а також права вимоги на 40,9 млн грн.

Серед найбільших активів:

Миколаївський глиноземний завод і ще низка активів російського мільярдера Дерипаски;

один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні - ТОВ "АЕРОК", який належав підсанкційному російському олігарху Молчанову;

100% частки в статутному капіталі ТОВ "Вінницький авіаційний завод", "Вертольоти МСБ", 90,1% компанії "Страхова компанія Мотор-Гарант" та ще трьох компаній, які належать Богуслаєву та понад 630 млн грн;

столичний ТРЦ Ocean Plaza, який належав підсанкційним російським братам-олігархам Ротенбергам та їхнім бізнес-партнерам;

"ПентоПак Україна", що належав російсько-грецькому олігарху Саввіді. Його вже продали на відкритому аукціоні за 103 млн грн.

"Крім цього, конфіскували сотні інших обʼєктів рухомого і нерухомого майна, резиденцію Межигір'я, частки в статутних капіталах десятків юридичних осіб.

Реклама:

Щоправда чимала частина з цих активів поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - додає ЦПК.

Економічна правда