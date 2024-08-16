Молдова побудує вітрові електростанції, аби посилити енергетичну незалежність

Вперше в Республіці Молдова оголошено тендер на будівництво наземних вітрових електростанцій потужністю до 105 МВт, з метою збільшення енергетичної незалежності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики Молдови.

Електростанції будуть побудовані інвесторами, які отримають за результатами тендеру статус великого кваліфікованого виробника та гарантії постачання виробленої енергії протягом 15 років. Згідно з умовами участі, інвестори-переможці отримають гарантовану фіксовану ціну на вироблену електроенергію на 15 років.

Як повідомляють у Міненерго Молдови, після введення в експлуатацію електростанцій, що перемогли в тендері, частка електроенергії з відновлюваних джерел енергії зросте з 10% на кінець 2023 року до 16,6%, що стане значним внеском у виконання національного зобов'язання щодо досягнення 30% частки електроенергії з відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні до 2030 року.

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За словами міністра енергетики Молдови Віктора Парлікова у інтерв'ю для агенції Reuters, Молдова опинилася в "неймовірно вразливому становищі", коли Росія почала вторгнення в сусідню Україну в лютому 2022 року, але доклала чимало зусиль, щоб зменшити свою залежність від Росії.

Нагадаємо:

Україна скоротила імпорт електроенергії у липні на 2% порівняно з червнем. До цього Україна три місяці поспіль нарощувала імпорт.

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Економічна правда