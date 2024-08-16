Японські акції стали популярними серед трейдерів, як ніколи раніше

Минулого тижня глобальні фонди купили та продали рекордні суми японських акцій.

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на Міністерство фінансів.

Стурбованість, викликана нещодавнім підвищенням процентної ставки Банком Японії, призвела до ще двох записів у книзі рекордів: Минулого тижня були зафіксовані рекордні показники як припливу, так і відпливу капіталу з фондових ринків країни.

Загальний обсяг продажів склав 31,3 трлн єн (210 млрд дол), що є найвищим показником принаймні з 2005 року. Валові закупівлі склали 31,9 трлн єн, що також є рекордом за той самий період, що робить їх чистими покупцями.

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Окремі дані Japan Exchange Group Inc. пізніше показали, що, включаючи ф'ючерси, іноземні інвестори були чистими продавцями, вивантаживши 777,2 млрд єн, тоді як внутрішні установи купували найбільше з березня 2023 року.

Фондовий індекс Nikkei 225 впав на 12% 5 серпня, що стало найбільшим відсотковим падінням з часів "чорного понеділка" 1987 року, після чого наступного дня відскочив на 10%.

Цього тижня Nikkei підскочив на 8,7%, що стало найстрімкішим зростанням з квітня 2020 року.

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Нагадаємо:

Фондовий індекс Nikkei, який об’єднує найбільші компанії Японії, впав більш ніж на 2 000 пунктів, що стало другим за величиною падінням в історії.