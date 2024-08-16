Наслідки обстрілів: знеструмлення споживачів у 6 областях та підстанції на Харківщині

У Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу знеструмлювались 1,5 тисячі споживачів у 12 населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, живлення відновлено за резервною схемою.

У Харківській області через бойові дії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.

Реклама:

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 16 тисяч споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

У міністерстві також зазначили, що 15 серпня енергетики відновили живлення для більш ніж 16 тис споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій.

Загалом же через бойові дії та техпорушення на ранок 16 серпня залишаються без електропостачання 486 населених пунктів.

Реклама:

Нагадаємо:

Росія цього тижня завдала ударів по енергетичній системі "Укрзалізниці" на півночі України.

Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.

Економічна правда