Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо попиту в США

Ціни на нафту зростали другий тиждень поспіль, оскільки останні новини зі США посилили оптимізм щодо попиту з боку найбільшого світового споживача нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent цього тижня зросли приблизно на 1,3%, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate - приблизно на 1,2%.

У п'ятницю Brent подешевшала на 22 центи, або на 0,3%, до 80,82 дол за барель, а WTI - на 30 центів, або на 0,4%, до 77,86 дол.

Реклама:

Дані про роздрібні продажі в США в четвер перевершили очікування аналітиків, а окремі дані показали, що минулого тижня менше американців подали нові заявки на допомогу з безробіття, що породило новий оптимізм щодо економічного зростання США.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зростають на сподіваннях, що зниження ставок у США збільшить попит на паливо.

Реклама: