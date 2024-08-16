В Україні суттєво зріс попит на авто, ввезених з Китаю: що обирали у липні
Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з повідомленням, з цієї кількості: нових – 1121 од. (+82%); вживаних – 261 од. (-15%) од.
В пресслужбі зазначили, що автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,3%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- HONDA M-NV - 239 од.;
- BYD Song Plus - 134 од.;
- NISSAN Ariya - 118 од.;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 87 од.;
- ZEEKR 001 - 69 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- NISSAN Ariya - 32 од.;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 28 од.;
- HONDA M-NV - 25 од.;
- TESLA Model 3 - 15 од.;
- POLESTAR 2 - 12 од.
Нагадаємо:
У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 38% більше, ніж торік.