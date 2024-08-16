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В Україні суттєво зріс попит на авто, ввезених з Китаю: що обирали у липні

П'ятниця, 16 серпня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта
 

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, з цієї кількості: нових – 1121 од. (+82%); вживаних – 261 од. (-15%) од.

В пресслужбі зазначили, що автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.

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В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,3%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

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  1. HONDA M-NV - 239 од.;
  2. BYD Song Plus - 134 од.;
  3. NISSAN Ariya - 118 од.;
  4. VOLKSWAGEN iD.4 - 87 од.;
  5. ZEEKR 001 - 69 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. NISSAN Ariya - 32 од.;
  2. VOLKSWAGEN iD.4 - 28 од.;
  3. HONDA M-NV - 25 од.;
  4. TESLA Model 3 - 15 од.;
  5. POLESTAR 2 - 12 од.

Нагадаємо: 

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 38% більше, ніж торік.

авто Україна Китай
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