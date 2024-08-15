УЗ призначила додаткові рейси "Інтерсіті+" між Одесою та Києвом

"Укрзалізниця" вирішила призначити додаткові рейси "Інтерсіті+" між Одесою та Києвом.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, поїзд №761/762 вирушатиме по окремих датах зі столиці о 06:03, а з Одеси - о 14:20.

Маршрутом курсуватиме "Тарпан" - міжрегіональний двосистемний поїзд ЕКр1-001. Поїзд перебуває в експлуатації вже десять років, він пройшов плановий ремонт.

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Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" з 1 вересня припинить продаж залізничних квитків через онлайн сервіс за адресою booking.uz.gov.ua.

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Клієнти зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток Укрзалізниці та на новому сайті https://booking-new.uz.gov.ua/, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.