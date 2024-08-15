Збитки довкіллю України через вторгнення РФ вже перевищили $60 мільярдів

Збитки довкіллю, завдані Україні через вторгнення Росії, перевищують $60 млрд, і ця цифра зростає.

Про це заявив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець на брифінгу, передає Укрінформ.

"На сьогодні вже маємо понад 5,5 тис. таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують $60 млрд, і ця цифра, на жаль, тільки зростає", – сказав Стрілець.

Він наголосив, що наслідки екологічних злочинів поширюються й на інші країни, зокрема Молдову та Румунію. Стрілець нагадав про випадок масштабної пожежі в одному з портів на Одещині, дим від якої забруднив повітря і на території Молдови.

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"Це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність. Обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому", – зазначив міністр.

Нагадаємо:

Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди, за попередніми розрахунками, на 78 млрд грн.

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