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16 серпня відключення світла не плануються – "Укренерго" 

Четвер, 15 серпня 2024, 19:36 - Олексій Павлиш

У п’ятницю, 16 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє "Укренерго".

У компанії додали, що при зміні ситуації про застосування відключень повідомлятимуть додатково.

"Укренерго" закликало споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

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"Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 18:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На четвер 15 серпня відключення електроенергії не прогнозуються

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Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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