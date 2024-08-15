16 серпня відключення світла не плануються – "Укренерго"
Четвер, 15 серпня 2024, 19:36 -
У п’ятницю, 16 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.
Про це повідомляє "Укренерго".
У компанії додали, що при зміні ситуації про застосування відключень повідомлятимуть додатково.
"Укренерго" закликало споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
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"Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 18:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
На четвер 15 серпня відключення електроенергії не прогнозуються.
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