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15 серпня відключень світла не прогнозують – "Укренерго" 

Середа, 14 серпня 2024, 19:10 - Анастасія Дячкіна

У четвер 15 серпня заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго". 

Там додали, що у разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково. 

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", – закликають в "Укренерго". 

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Нагадаємо: 

14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Крім того, російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. 

Укренерго електроенергія енергетика
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