15 серпня відключень світла не прогнозують – "Укренерго"
Середа, 14 серпня 2024, 19:10 -
У четвер 15 серпня заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
Там додали, що у разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", – закликають в "Укренерго".
Реклама:
Нагадаємо:
14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Крім того, російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області.
Реклама: