15 серпня відключень світла не прогнозують – "Укренерго" 

У четвер 15 серпня заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Там додали, що у разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", – закликають в "Укренерго".

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Нагадаємо:

14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Крім того, російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області.