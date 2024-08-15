Ціни на цибулю стрімку падають: причина
Ціни на цибулю в Україні нижчі за торішні та продовжують падати. Зараз ціна на цибулю вже в середньому на 12% нижча, ніж у середині серпня 2023 року.
Про це повідомляє East Fruit.
Сьогодні фермери готові відвантажувати цибулю по 7-13 грн/кг (0,12-0,22 дол/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Проте попит на цибулю, попри зниження цін, залишається вкрай низьким.
Зазначається, що зниження ціни аналітики пояснюють великою пропозицією. Більшість виробників прагне збути насамперед некондиційну продукцію. Через погодні умови такої цибулі цього сезону багато.
Учасники ринку кажуть, що вже у вересні ситуація зміниться. До цього часу запаси цибулі в господарствах істотно скоротяться, і ціни на цю продукцію підуть догори.
Нагадаємо:
Вперше із початку липня ріпчаста цибуля в українських господарствах здорожчала в середньому на 15%.