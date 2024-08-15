Ціни на цибулю стрімку падають: причина

east fruit

Ціни на цибулю в Україні нижчі за торішні та продовжують падати. Зараз ціна на цибулю вже в середньому на 12% нижча, ніж у середині серпня 2023 року.

Про це повідомляє East Fruit.

Сьогодні фермери готові відвантажувати цибулю по 7-13 грн/кг (0,12-0,22 дол/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Проте попит на цибулю, попри зниження цін, залишається вкрай низьким.

Реклама:

Зазначається, що зниження ціни аналітики пояснюють великою пропозицією. Більшість виробників прагне збути насамперед некондиційну продукцію. Через погодні умови такої цибулі цього сезону багато.

Учасники ринку кажуть, що вже у вересні ситуація зміниться. До цього часу запаси цибулі в господарствах істотно скоротяться, і ціни на цю продукцію підуть догори.

Нагадаємо:

Реклама:

Вперше із початку липня ріпчаста цибуля в українських господарствах здорожчала в середньому на 15%.