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Ціни на цибулю стрімку падають: причина

Четвер, 15 серпня 2024, 16:49 - Олексій Артемчук
 
east fruit

Ціни на цибулю в Україні нижчі за торішні та продовжують падати. Зараз ціна на цибулю вже в середньому на 12% нижча, ніж у середині серпня 2023 року.

Про це повідомляє East Fruit.

Сьогодні фермери готові відвантажувати цибулю по 7-13 грн/кг (0,12-0,22 дол/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Проте попит на цибулю, попри зниження цін, залишається вкрай низьким.

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Зазначається, що зниження ціни аналітики пояснюють великою пропозицією. Більшість виробників прагне збути насамперед некондиційну продукцію. Через погодні умови такої цибулі цього сезону багато.

Учасники ринку кажуть, що вже у вересні ситуація зміниться. До цього часу запаси цибулі в господарствах істотно скоротяться, і ціни на цю продукцію підуть догори.

Нагадаємо:

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Вперше із початку липня ріпчаста цибуля в українських господарствах здорожчала в середньому на 15%.

ціни агросектор
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Економічна правда
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