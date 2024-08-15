Сальдо отримав підозру у викраденні українського зерна

Так званому "губернатору" Херсонської області Володимиру Сальдо повідомили про ще одну підозру – у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

У повідомленні нагадали, що підозрюваний у 2022 році став так званим "губернатором" Херсонщини.

За даними слідства, восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів".

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У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб'єктам господарювання.

В подальшому Сальдо віддав наказ вивезти зерно із Херсона.

В результаті із окупованого Херсону, який звільнили у листопада 2022 р., встигли вивезти баржами на підконтрольну РФ території зерно 2021 року вагою понад 2,8 тис. тонн і вартістю майже 15 млн грн.

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Нагадаємо:

У розслідуванні "Схем" йшлося, що призначений РФ керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо і спеціально створена локальна комісія надавали погодження російським компаніям на експорт української агропродукції за кордон з нульовою або зниженою вивізною ставкою митного збору.

Раніше Сальшо визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Економічна правда