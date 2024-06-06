Сальдо дозволив експортерам з РФ вивезти з окупованої Херсонщини 34 тисячі тонн зерна на €6 мільйонів – "Схеми"

Призначений РФ керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо і спеціально створена локальна комісія надавали погодження російським компаніям на експорт української агропродукції за кордон з нульовою або зниженою вивізною ставкою митного збору.

Про це йдеться спільному розслідуванні "Схем" (проєкт Радіо Свобода), Білоруського розслідувальницького центру та видання Verstka, що базується на витоку документів із окупованої частини Херсонської області.

Масив даних журналісти отримали від об’єднання українських хакерів KibOrg.

Розслідувачам вдалося додатково підтвердити вивіз агропродукції завдяки даним з бази світового імпорту/експорту Import Genius та інформації, отриманої з витоку російської митниці.

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Підкреслюється, що протягом 2023 року за створеною російською владою системою квот низка російських експортерів вивезли з Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн збіжжя на 6,2 мільйона євро.

Повідомляється, що херсонське збіжжя експортували до Азербайджану, Туреччини, Сирії та Ірану, а горох із окупованого Криму - до Іспанії.

У матеріалітакож йдеться, що пшеницю в Азербайджан вивозила російська компанія "Сим-Транс Групп", якаотримала дозвіл на вивезення з області за квотами 2 200 тонн пшениці та меслину.

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"Інша російська компанія - ТД "Фрегат" - отримала квоту на експорт трьох тисяч тонн кукурудзи, яка потрапила в Сирію. Погодження на вивезення 11 тисяч тонн ячменю за квотами отримало ООО "Паллада". Його відвантажили в іранському порту Bandar Imam Khomeini.

Перевізник - судно Mikhail Nenashev, яке вже фігурувало в матеріалі "Схем" про незаконне вивезення збіжжя", - йдеться у розслідуваннні.

Натомість Фірма "Агро-Фрегат", яка згадувалася у ЗМІ як учасниця схеми незаконного вивезення зерна з окупованих територій, експортувала до Туреччини пшеницю та меслин. Ця ж фірма у вересні 2023 року відправила до Іспанії 4500 тонн гороху, 2,6 тисячі тонн з яких були завантажені в окупованому Севастополі.

Жодна з компаній не надала відповідей на запити до публікації розслідування.

"Схеми" нагадують, що через три місяці після оголошення анексії чотирьох областей України 30 грудня 2022 року вийшла постанова уряду РФ №2535, яка, з одного боку, встановила квоти (ліміти) на вивезення сільськогосподарської продукції з окупованих територій з митною "знижкою", а з іншого - встановила механізм для експорту цієї продукції.

"Згідно з постановою, російські компанії, які хочуть вивезти з нульовою або зниженою вивізною ставкою митного збору і продати в треті країни, наприклад, пшеницю, ячмінь, кукурудзу або соняшниковий шрот, повинні звернутися до "глави регіону" за встановленими ним правилами.

У випадку з окупованою Херсонською областю для розподілу квот створили спеціальну комісію. Вона розглядає звернення і голосує, а голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо підписує рішення", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що у червні 2022 року Офіс генпрокурора України заявив, що розпочав розслідування за фактами незаконного вивезення зерна з територій Запорізької та Херсонської областей. Тоді ж "Схемам" вдалося встановити шляхи, які долають вантажівки з південних окупованих областей до портів у Криму, де збіжжя перевантажують на судна.