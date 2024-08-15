Російські постачання палива в Азію навколо Африки підскочили до рекордно рівня в липні

Російський морський експорт нафтопродуктів до Азії через мис Доброї Надії майже подвоївся в липні порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Reuters.

Російський морський експорт нафтопродуктів до Азії навколо Африки майже подвоївся в липні порівняно з червнем і досяг рекордного рівня в 1,1 млн тонн, оскільки все більше суден використовують маршрут навколо Африки, щоб уникнути короткого шляху через Суецький канал.

Повідомляється, що основну частину експорту склала нафта - 0,83 млн тонн.

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Також маршрутом йшли вантажі мазуту, завантажені в російських балтійських портах Усть-Луга і Висоцьк, і дизельне паливо з низьким вмістом сірки з порту Приморськ.

Зазначається, що експорт нафтопродуктів призначався для Сінгапуру, Тайваню, Індії та Китаю.

З грудня трейдери перенаправляють російські вантажі нафтопродуктів в обхід Африки, щоб уникнути Червоного моря через підвищений ризик нападів пов'язаного з Іраном єменського угруповання "Хуті".

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У 2024 році щонайменше три судна з російськими нафтопродуктами були атаковані єменськими хуситами, включаючи M/T Wind під панамським прапором у травні та Chios Lion під прапором Ліберії, завантажений у липні в російському чорноморському порту Туапсе близько 90 тис тон мазуту.

Нагадаємо:

ОАЕ заборонили захід до портів для "тіньового флоту" Росії, куди входять танкери під прапором африканської країни Есватіні, яка не має виходу до моря.

Західні компанії забезпечили покриття страхових ризиків для 10 танкерів, які цього року вирушили з Росії до Азії.