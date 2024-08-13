Міненерго: на Чернігівщині внаслідок атаки БПЛА знеструмлювалась промисловість

У Чернігівській області внаслідок атаки БПЛА знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомлення, живлення відновлено за резервною схемою.

Південний регіон: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено для усіх споживачів.

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Східний регіон: з технологічних причин знеструмилювались підстанції, побутові та промислові споживачі Сумської та Харківської областей.

У цьому регіоні під час огляду високовольтної лінії виявлено крадіжку проводів загальною довжиною 11 км. Інформацію передано до поліції.

Економічна правда

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