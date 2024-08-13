Міненерго: на Чернігівщині внаслідок атаки БПЛА знеструмлювалась промисловість
Вівторок, 13 серпня 2024, 12:25 -
У Чернігівській області внаслідок атаки БПЛА знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Згідно з повідомлення, живлення відновлено за резервною схемою.
Південний регіон: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено для усіх споживачів.
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Східний регіон: з технологічних причин знеструмилювались підстанції, побутові та промислові споживачі Сумської та Харківської областей.
У цьому регіоні під час огляду високовольтної лінії виявлено крадіжку проводів загальною довжиною 11 км. Інформацію передано до поліції.
Економічна правда
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