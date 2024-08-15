Директора фірми підозрюють у заволодінні 6 млн на поставках неякісних дронів для ЗСУ

Прокуратура повідомила директору підприємства про підозру у заволодінні майном на поставках неякісних дронів для ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тис. FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада.

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Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника привласнив майже третину.

"Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, як вважають правоохоронці, підозрюваний привласнив понад 5,7 млн грн бюджетних коштів.

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Нагадаємо:

НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ "Харківобленерго".

Йдеться про в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.

За даними Української правди, у 2020-2024 рр. керівником "Харківобленерго" був Костянтин Логвиненко. Само про нього йдеться в повідомленнях НАБУ та САП.

Щодо другого фігуранта справи, тобто керівника комерційного підприємства, за даними УП, йдеться про Олександра Козира.

Економічна правда