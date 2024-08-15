Всі розділи
Укр / Рус

В Україні через спекотну погоду зросло споживання електроенергії – "Укренерго"

Четвер, 15 серпня 2024, 12:13 - Ігор Пилипів

Внаслідок спекотної погоди у південних та частині західних областей зросло споживання електроенергії серед споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". 

Зазначається, що у четвер, 15 серпня, станом на 9:30, на 1,9% вище, ніж учора. Це зумовлено спекотною погодою у південних та частині західних областей. 

Крім того, прохолодні ночі та нижча, ніж у попередні тижні, температура вранці – зумовлюють максимальний рівень споживання саме у вечірні години. В "Укренерго" закликають до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо з 18:00 до 22:00.

Реклама:

"Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни – буде повідомлено додатково", – йдеться в повідомленні.

Також через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 499 населених пунктів.

Нагадаємо:

Реклама:

14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні. 















електроенергія Укренерго
Реклама:
Матеріали за темою
15 серпня відключень світла не прогнозують – "Укренерго"  14 серпня 2024, 19:10
У Херсоні внаслідок ворожої атаки дронами знеструмлення в одному районі міста  14 серпня 2024, 18:25
Наразі автономність роботи зв'язку та інтернету без світла можна збільшити до 6 годин – оператор 14 серпня 2024, 17:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті