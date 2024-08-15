В Україні через спекотну погоду зросло споживання електроенергії – "Укренерго"

Внаслідок спекотної погоди у південних та частині західних областей зросло споживання електроенергії серед споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що у четвер, 15 серпня, станом на 9:30, на 1,9% вище, ніж учора. Це зумовлено спекотною погодою у південних та частині західних областей.

Крім того, прохолодні ночі та нижча, ніж у попередні тижні, температура вранці – зумовлюють максимальний рівень споживання саме у вечірні години. В "Укренерго" закликають до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо з 18:00 до 22:00.

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"Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни – буде повідомлено додатково", – йдеться в повідомленні.

Також через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 499 населених пунктів.

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14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні.





























