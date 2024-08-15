Росіяни зруйнували логістичний об’єкт на Харківщині – ОВА

Фото: Харківська ОВА

Росіяни вранці 15 серпня зруйнували обʼєкт логістичної інфраструктури під час обстрілу Куп’янського району.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів був зруйнований обʼєкт логістичної інфраструктури в селі Осиново.

Крім того, зазнало обстрілу село Козача Лопань, внаслідок чого горів приватний будинок.

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За даними голови ОВА, внаслідок обстрілів минулої доби двоє людей загинули, четверо були поранені. Зокрема, в Дергачівській громаді горів приватний будинок.

Нагадаємо:

Внаслідок прицільного удару росіян по торговельному центру в Костянтинівці було зруйновано відділення "Нової пошти".

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