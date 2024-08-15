Львівщина та Київ продовжують лідирувати в продажі електромобілів
Четвер, 15 серпня 2024, 10:51 -
За минулий місяць українці купили майже 4,8 тис. електромобілів, Львівщина та Київ є лідерами за кількістю придбаних авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що на Львівську область припало 715 електрокари, з яких 88% вживані. Загалом найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Київ – 551 (61% вживані);
- Дніпропетровська область – 359 (69% вживані);
- Київська область – 355 (70% вживані);
- Одеська область – 275 (73% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Honda M-NV.
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Додається, що у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf – на Львівщині та в Одеській області;
- Tesla Model Y – у Києві;
- Tesla Model 3 – на Дніпропетровщині та Київщині.
Нагадаємо:
За чотири місяці з початку року в Україну імпортували 118,1 тис легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли понад 23,6 тис авто.
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