Падіння цін на житло в Китаї оновило 9-річний мінімум, попри зусилля компартії

У липні ціни на нове житло в Китаї впали найшвидшими темпами за останні дев'ять років, оскільки безліч заходів підтримки не змогли стабілізувати ціни і відновити довіру в секторі нерухомості, що зазнає труднощів.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані Національного бюро статистики.

Ціни на нове житло впали на 4,9% порівняно з попереднім роком - це найрізкіше падіння з червня 2015 року і глибше, ніж падіння на 4,5% у червні.

Тривалий спад на ринку житла став важким тягарем для другої за величиною економіки світу та її споживачів: аналітики кажуть, що цільовий показник Пекіна у 5% ВВП на 2024 рік може виявитися занадто амбітним, навіть попри те, що інші економічні показники стабілізувалися.

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Пекін активізує зусилля з підтримки сектору, який на піку свого розвитку становив чверть економіки, в тому числі знижує іпотечні ставки та зменшує витрати на купівлю житла.

У місячному вимірі ціни на нове житло знижувалися 13-й місяць поспіль, впавши на 0,7%, що відповідає темпам падіння у червні.

Серед 70 досліджених міст, лише два - Шанхай і Сіань – повідомили про зростання цін на нове житло в місячному вимірі, і лише в Шанхаї було зафіксовано зростання цін на ринку житла для перепродажу.

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Щоквартальне опитування, опубліковане минулого тижня центральним банком Китаю, показало, що 23,2% жителів країни вважають, що ціни на житло впадуть у третьому кварталі, що є рекордно високим показником відтоді, як дані стали доступними у 2013 році.

Нагадаємо:

У липні промислове виробництво в Китаї зростало найповільнішими темпами за останні 4 місяці на фоні цього глибокий спад у сфері нерухомості обтяжує другу за величиною економіку світу.