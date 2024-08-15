Промисловість в Китаї зростає найповільніше за останні 4 місяці: безробіття вже зросло

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У липні промислове виробництво в Китаї зростало найповільнішими темпами за останні 4 місяці на фоні цього глибокий спад у сфері нерухомості обтяжує другу за величиною економіку світу.

Про це повідомляє Financial Times, з посиланням на Національне бюро статистики.

Промислове виробництво в липні зросло на 5,1% в річному обчисленні, що трохи не дотягнуло до прогнозу економістів, щодо зростання на 5,2%, а також до 5,3% зростання в попередньому місяці.

Безробіття в липні склало 5,2%, що відповідає прогнозам аналітиків, але збільшилося з 5% в червні та стало першим зростанням безробіття з лютого.

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Президент Сі Цзіньпін зосередився на промисловості, особливо у високотехнологічному виробничому секторі, щоб підтримати економіку Китаю, оскільки трирічний спад на ринку нерухомості вдарив по споживанню домогосподарств і підірвав довіру інвесторів.

Уряд оголосив про додаткові заходи, спрямовані на стабілізацію ринку житла та пожвавлення попиту домогосподарств.

Дані за липень послідували за іншими ознаками слабкості, включаючи м'яку промислову активність та експорт, в той час, як банківські кредити реальному сектору економіки скоротилися вперше з 2005 року.

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