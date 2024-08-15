Cisco скорочує 7% співробітників по всьому світу

Компанія-виробник телекомунікаційного обладнання Cisco оголосила про скорочення на 7% чисельності cdjuj персоналу, щоб зосередитися на таких швидкозростаючих сферах, як штучний інтелект і кібербезпека.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що наразі у Cisco працюють над тим, щоб зменшити свою залежність від свого величезного бізнесу з виробництва мережевого обладнання, який зазнав труднощів через перебої в ланцюжку поставок і уповільнення попиту після пандемії. У лютому компанія заявила, що скоротить 5% своєї глобальної робочої сили або понад 4 тисяч робочих місць.

За словами головного інвестиційного директора Running Point Capital Майкла Ешлі Шульмана, звільнення дозволять Cisco зберегти фокус на таких сферах зростання, як програмне забезпечення, послуги, ШІ і кібербезпека, одночасно збалансувавши свої фінансові зобов'язання і зменшивши відсоток апаратного забезпечення в асортименті своєї продукції.

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Акції компанії зросли на 5% на тривалих торгах після того, як вона спрогнозувала оптимістичні доходи в поточному кварталі. "Ми завершили перетравлення запасів, і зараз повертаємося до більш нормалізованого середовища попиту", - сказав генеральний директор Чак Роббінс під час телефонного дзвінка аналітикам.

Додається, що згідно з даними LSEG, компанія очікує виручку в першому кварталі в діапазоні від 13,65 млрд до 13,85 млрд дол, що вище середнього очікування аналітиків на рівні 13,71 млрд дол.

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Раніше повідомлялось, що Cisco готується до другого за поточний рік скорочення працівників.