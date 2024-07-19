"єЧергу" для вантажівок розширять на ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією

З 22 липня послуга "єЧерга" для вантажівок почне працювати для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" з Румунією.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"З понеділка порожні вантажівки зможуть перетнути вказаний пункт пропуску лише за попереднім записом в системі єЧерга на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга.

Реєстрація в системі "єЧерга" стартує 21 липня о 12:00. Безпосередньо рух вантажівок за новим записом стартує 22 липня о 12:00", - йдеться у повідомленні.

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Ознайомитись із інформацією та правилами реєстрації в системі "єЧерга" можна за посиланням https://bit.ly/3Y7VuEk.

Наразі "єЧерга" для вантажівок працює на 15 пунктах пропуску для вантажівок. Разом із "Красноїльськ – Вікову де Сус" цей перелік становитиме 16 міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

За час дії послуги кордон за онлайн-записом перетнуло 1 мільйон 38 тисяч вантажівок, додали в міністерстві.

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Економічна правда