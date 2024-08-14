Повідомили про підозру керівникам фірм, які поставили "Укргазвидобуванню" неякісні плити

У Києві повідомили про підозру двом директорам приватних товариств у заволодінні коштами АТ "Укргазвидобування" в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що у 2022-2023 роках директори двох виробничих приватних товариств уклали договори з АТ "Укргазвидобування" на поставку залізобетонних плит.

В подальшому постачальники виготовили плити неналежної якості, що не відповідали вимогам, визначеним до них умовами договорів та ДСТУ. Такі плити коштують вдвічі дешевше за ті, які необхідні в діяльності АТ "Укргазвидобування".

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Експертиза встановила неналежну якість та завищена вартість поставлених плит. Як наслідок, директори завдали АТ "Укргазвидобуван збитків в сумі 2,2 млн грн. та 22,4 млн грн. відповідно.

"На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та надання правової оцінки діям службовців АТ "Укргазвидобування", відповідальним за прийом замовлених плит", - йдеться в повідомленні.

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Економічна правда