У Херсоні внаслідок ворожої атаки дронами знеструмлення в одному районі міста 

У Херсоні внаслідок чергової ворожої атаки дронами пошкоджене електрообладнання, є знеструмлення.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він уточнив, що електрообладнання підлягає заміні. Водночас провести ці роботи найближчим часом неможливо через надзвичайно напружену безпекову ситуацію.

"Наразі знеструмлено близько 10 000 точок обліку у Дніпровському районі Херсона", - написав Мрочко.

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Він запевнив, що за найменшої можливості фахівці приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо:

14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні.

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Крім того того, російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області.

Економічна правда