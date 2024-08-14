Наразі автономність роботи зв'язку та інтернету без світла можна збільшити до 6 годин – оператор

На сьогоднішній день 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету можна збільшити до 5-6 годин, виконання вимоги Держспецзв'язку щодо забезпечення автономності протягом 10 годин у низці випадків є нереалістичним.

Про це сказав CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можливо, варіант, коли базові станції орієнтувалися б не на 10 годин автономної роботи, а на 5-6 годин, був би більш реалістичним. Але за умови, що це забезпечуватиметься в координації з іншими елементами системи, з енергетикою", - сказав Шелемба.

За його словами, виконання вимагає генерації 1,0 ГВт додаткового обсягу електроенергії, що також є частиною проблеми.

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"Три українські мобільні оператори разом мають 40 тис. базових станцій. Кожній із них потрібне живлення щонайменше 5 КВт на годину, тобто на 10 годин - 50 КВт. І потрібно щоб вони зарядилися за дві години.

Це означає, що на кожну з них треба буде подавати 25 кВт на годину - 25 кВт на 40 тисяч станцій, то це вже 1,0 ГВт додаткового об'єму електроенергії, який має бути згенерований у системі. І це теж частина проблеми", - сказав CEO "Датагруп-Воля".

Він також уточнив, що не на всі базові станції підведено таку потужність, якої вони потребують. Тому виконання розпорядження Держспецзв'язку неможливе без тісної співпраці з "Укренерго", обленерго. Низку базових станцій потрібно буде підводити до більшої потужності.

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Багато базових станцій розташовані на дахах і для встановлення там акумуляторних батарей потрібно провести серйозне технічне дослідження даху, зазначив Шелемба.

"Тому що одна справа поставити батареї, які можуть забезпечувати автономність роботи протягом чотирьох годин, і зовсім інша - встановити обладнання для забезпечення 10 годин автономної роботи. Батареї дуже важкі, вони мають високу щільність, тому тиск на одиницю площі буде дуже високим. Це може призвести навіть до обвалу даху", - попередив CEO "Датагруп-Воля".

Щоб цьому запобігти, потрібно робити технічні дослідження, технічний проєкт, отримувати дозвіл відповідних служб, наголосив він. Частину обладнання потрібно буде замінювати - зокрема, шафи, в яких розміщується обладнання. "Усе це в більшості випадків неможливо замовити, привезти і встановити в ті терміни, що зазначені в розпорядженні", - сказав Шелемба.

Нагадаємо:

Раніше Київстар, Vodafone та lifecell повідомили, що забезпечити 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть за максимальних зусиль.

Економічна правда