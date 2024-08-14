Ціни на золото поблизу рекордного піка: причина

Ціни на золото йдуть вгору, залишаючись поблизу рекордних максимумів - підтримку дорогоцінному металу надають надії на зниження ставки в США і напруженість на Близькому Сході, що зберігається.

Про це повідомляє Reuters.

Спотове золото зросло на 0,2% до 2 469,35 дол за унцію, не дотягнувши до рекордного максимуму в 2 483,60 дол, досягнутого минулого місяця.

Ф'ючерси на американське золото стабілізувалися на рівні 2 508,40 дол.

Реклама:

Очікуєтсья, що якщо дані підтвердять уповільнення зростання цін в США, ставки на зниження ставки на 50 б.п. у вересні зростуть, і цілком можливо, що ціна на золото досягне історичного максимуму.

Дані по індексу споживчих цін в США будуть опубліковані о 1230 за Гринвічем. Економісти очікують, що місячна інфляція зросте на 0,2%, а річна базова інфляція сповільниться до 3,2%.

Ціни виробників у США зросли менше, ніж очікувалось, у липні, як показали дані у вівторок, що свідчить про те, що інфляція продовжує залишатись помірною.

Реклама:

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки в США на 50 базисних пунктів у вересні становить 52,5%.

Банківський метал традиційно вважається інструментом хеджування геополітичних та економічних ризиків, а зниження процентних ставок зменшує альтернативну вартість володіння активом.

Нагадаємо:

Золото знову підскочило до свого останнього рекорду після того, як дані по зайнятості в США підтвердили очікування, що ФРС почне знижувати процентні ставки.