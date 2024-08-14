Атака дронами: на Житомирщині збили три "шахеди", є пошкодження

Уночі 14 серпня росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе - під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів, сили ППО збили 3 дрони типу Shahed.

Про це повідомив у Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає.

Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами", - написав Бунечко.

Реклама:

Нагадаємо:

Повідомлялось, що ввечері 13 серпня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України відразу з кількох напрямків.

У ніч на 14 серпня Повітряні сили збили один російський "Шахед" у Миколаївській області, уламки дрона пошкодили 2 житлові будинки.

Реклама:

Економічна правда