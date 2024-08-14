Атака дронами: на Житомирщині збили три "шахеди", є пошкодження
Середа, 14 серпня 2024, 09:00 -
Уночі 14 серпня росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе - під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів, сили ППО збили 3 дрони типу Shahed.
Про це повідомив у Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає.
Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами", - написав Бунечко.
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Нагадаємо:
Повідомлялось, що ввечері 13 серпня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України відразу з кількох напрямків.
У ніч на 14 серпня Повітряні сили збили один російський "Шахед" у Миколаївській області, уламки дрона пошкодили 2 житлові будинки.
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Економічна правда
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