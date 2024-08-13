"Укрзалізниця" оборобила рекордну кількість заявок на бронювання місць для військових
12 серпня 830 людей подали заявку на бронювання квитків для військовослужбовців, тоді як "Укрзалізниця" виділила 1053 місць.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
В "Укрзалізниці" зазначили, що 12 серпня 2024 року став рекордним днем за кількістю бронювання місць для військовослужбовців у поїздах з моменту запуску сервісу у грудні 2023 року.
Кількість виділених місць для військовослужбовців 12 серпня (1053) еквівалентна двом повноцінним поїздам.
Спеціальний резерв квитків для військових доступний для бронювання на сайті, він діє на певний перелік поїздів, що їздять з/до прифронтових міст.
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Економічна правда