"Укрзалізниця" оборобила рекордну кількість заявок на бронювання місць для військових

12 серпня 830 людей подали заявку на бронювання квитків для військовослужбовців, тоді як "Укрзалізниця" виділила 1053 місць.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

В "Укрзалізниці" зазначили, що 12 серпня 2024 року став рекордним днем за кількістю бронювання місць для військовослужбовців у поїздах з моменту запуску сервісу у грудні 2023 року.

Кількість виділених місць для військовослужбовців 12 серпня (1053) еквівалентна двом повноцінним поїздам.

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Спеціальний резерв квитків для військових доступний для бронювання на сайті, він діє на певний перелік поїздів, що їздять з/до прифронтових міст.

Нагадаємо:

Київський окружний адмінсуд визнав нечинним наказ Міністерства інфраструктури від 2021 року "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги".

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За 6 місяців 2024 року УЗ на 10% зменшила у порівнянні з 2022-2023 роками витрати електроенергії та дизпального при здійсненні перевезень.

Економічна правда