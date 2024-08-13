РФ скопіювала українську роботизовану турель "Шабля" та назвала її "Чапай"

Дистанційно керована турель "Шабля" у легкий версії Defence Express

Росіяни повторили саму концепцію та реалізацію роботизованої турелі "Шабля", яка використовується ЗСУ ще з часів АТО.

Про це повідомляє Defence Express.

Росіяни представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою "Чапай", яка нагадує роботизовану турель "ШаБля" українського виробництва.

Повідомляється, що "Чапай" був вперше продемонстрований на так званому оборонному форумі "Армія-2024", який проходить у Москві. Розробку представив інвестиційний фонд "Ера", який фінансує російських розробників озброєння, пишуть журналісти.

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Як свідчать фото з виставки, у своїй розробці росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію української турелі "ШаБля". Вона з вересня 2023 року була допущена до використання на фронті Збройними Силами України. Однак на передовій ці турелі були ще з часів Антитерористичної операції.

Російська розробка має дистанційне керування через дроти та використовує оптико-прицільний модуль. Також вона адаптована під різні кулемети. Зараз мова йде лише про виставковий зразок "Чапаю". Чи вдалося Росії налагодити серійне виробництво – невідомо.

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Нагадаємо:

З початку великої війни, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин із захистом від мін та засідок.

У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних сил України.