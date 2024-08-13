Медіакомпанія Paramount звільнить 15% персоналу в США

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Paramount Global почне звільняти 15% своєї робочої сили в США в рамках запланованого скорочення робочих місць.

Про це повідомляє Reuters.

Paramount Global звільнить 15% своїх працівників в США. Компанія, яка володіє такими мережами, як CBS, MTV та Comedy Central, прагне скоротити щорічні витрати на 500 млн дол і повернутися до прибуткового зростання напередодні злиття з компанією Skydance Media.

У внутрішній записці співголови правління Paramount заявили, що компанія перебуває у "точці перелому", де необхідні зміни для зміцнення бізнесу.

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Очікується, що скорочення, про які було оголошено під час телефонної розмови минулого тижня, торкнуться приблизно 2 000 осіб. Вони триватимуть до кінця 2024 року, причому 90% скорочень планується завершити до кінця вересня.

Реструктуризація відбувається в той час, коли нью-йоркська компанія працює на складному ринку лінійного телебачення, нещодавно зменшивши вартість своїх кабельних мереж майже на 6 млрд дол.

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Paramount Global oб'єднується зі студією Skydance у компанію New Paramount, що буде мати іншого власника.