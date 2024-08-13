На ринку праці зросла зарплата, кількість вакансій і конкуренція: в яких галузях найбільше

work.ua

У липні ключові показники на ринку праці зросли, подекуди – наперекір звичайним сезонним тенденціям.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

Липень 2024 року відзначився зростанням середньої заробітної плати, кількості вакансій і конкуренції шукачів. У липні роботодавці розмістили на Work.ua 111 756 вакансій, що майже на 1% більше, ніж було у червні.

На сайті Work.ua шукачі роботи оновили або створили 330 522 резюме, що на 9% більше від показників червня. Одночасно зросла і конкуренція, досягши показників березня 2024 року.

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І хоча тут ми бачимо позитивну динаміку, говорити про подолання дефіциту кадрів ще рано.

Зокрема, роботодавцям все ще вкрай важко знаходити кандидатів на робітничі спеціальності, медиків, фахівців зі сфери будівництва й транспорту.

Зросли пропозиції роботи з бронюванням. У липні їхня кількість збільшилася на 23%.

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У найконкурентніших категоріях відбулися зміни. З пʼятірки лідерів випала категорія "Топменеджмент, керівництво вищої ланки", її місце посів маркетинг:

"ЗМІ, видавництво, поліграфія";

"IT, комп’ютери, інтернет";

"Дизайн, творчість";

"Культура, музика, шоу-бізнес";

"Маркетинг, реклама, PR".

Зміни відбулися і в категоріях з найнижчою конкуренцією. У липні ними стали:

"Охорона, безпека";

"Робочі спеціальності, виробництво";

"Транспорт, автобізнес";

"Будівництво, архітектура";

"Медицина, фармацевтика".

Від лютого до травня розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 тис. У червні ситуація зрушила з мертвої точки, фіксували приріст +2,5% до 20,5 тис. Проте це зростання відбулося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони, а у цивільних професіях зарплата не зростала пʼятий місяць поспіль.

У липні ж нарешті фіксуємо невелике зрушення: середня зарплата на ринку праці складає 21 000 грн. Якщо ж аналізувати виключно цивільні вакансії — 20,5 тис.

Найбільше зростання бачимо у таких категоріях:

"Управління персоналом, HR" – 25000, +9% до червня;

"Краса, фітнес, спорт" – 22 500, + 7%;

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" – 42 500, + 6%;

"Бухгалтерія, аудит" – 19 990, + 5%;

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" – 21 000, + 5%.

У липні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) ринок праці пропонував: керамістам (48 750), ендодонтистам (45 000), медіапродюсерам (42 500), рихтувальникам (41 250), арматурникам, зубним технікам, рієлторам (40 000), автоелектрикам, автослюсарям, бетонярам, бізнес-аналітикам, виконробам, висотникам, дизайнерам меблів (35 000).

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Нагадаємо:

Для зростання економіки щорічно на 7% до 2030 року Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників, проте через війну їх кількість лише знижується.