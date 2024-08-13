Банки завищують ставку за кредитом, виданим в межах програми "5-7-9" - Пишний

За спостереженнями Національного банку, відсоткова ставка за державною програмою кредитування "5-7-9" для позичальника, а відтак – і для бюджету, на 3 в. п. вища у порівнянні з тим, що банки можуть пропонувати поза межами програми.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю ЕП.

"Щодо програми "5-7-9", то, на нашу думку, вона має фокусуватися саме на інвестиційних проєктах", - розповів Пишний.

"Ми бачимо, що у банків з'являється бажання відновити конкурентне середовище, тому що вага проєктів державної програми "5-7-9" зменшилась у нових кредитах з близько половини до третини. Це означає, що дві третини нового портфелю – це ринкове кредитування. А там, де є ринок, там є конкуренція", - вважає голова НБУ.

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Він також зауважив, що одним з пріоритетів стратегії розвитку кредитування, безумовно, є підтримка відбудови енергетики.

"Ми ведемо статистику видачі таких кредитів. Цікаво, що вагома причина відмов від реалізації таких проєктів – отримання позичальником кращої пропозиції в іншому банку. Для мене це переломна ситуація, конкуренція запрацювала", - розповів Пишний.

Він вважає, що одна з фундаментальних причин, чому немає стрімкого розвитку кредитування – брак платоспроможного попиту. Хтось відкладає під впливом безпекових ризиків і невизначеності, у когось вистачає ліквідності, хтось вважає, що не потягне.

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Нагадаємо:

Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".

Економічна правда