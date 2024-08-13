Ціни на нафту припинили ріст після 5 сесій дорожчання

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок після зростання протягом п'яти сесій поспіль.

Про це повідомляє Reuters.

Після зростання протягом п'яти сесій поспіль ціни на нафту зупинили ріст, оскільки ринки переорієнтувалися на занепокоєння щодо попиту після того, як ОПЕК у понеділок знизила прогноз зростання попиту у 2024 році через м'якші очікування в Китаї.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 30 центів, або на 0,36%, до 82,00 дол за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 29 центів, або на 0,36%, до 79,77 дол.

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Нафта марки Brent в понеділок подорожчала більш ніж на 3%, а ф'ючерси на американську нафту зросли більш ніж на 4% на очікуваннях розширення конфлікту на Близькому Сході, що може призвести до скорочення світових постачань нафти.

Зниження прогнозу попиту на нафту на 2024 рік Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) підкреслило дилему, з якою стикається ширша група ОПЕК+, яка прагне збільшити видобуток з жовтня.

Конфлікт на Близькому Сході загострився, і США готуються до того, що Іран або його маріонетки можуть здійснити серйозні атаки в регіоні вже цього тижня, заявив у понеділок речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли, збільшившись більш ніж на 3% за тиждень, оскільки побоювання щодо розширення конфлікту на Близькому Сході не зникли.