Програму "єВідновлення" оновили для прискорення та спрощення оформлення документів

Програма "єВідновлення" отримала оновлення, завдяки яким українці зможуть швидше отримати компенсацію за зруйноване житло.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Відтепер, під час заповнення заяви на допомогу через застосунок чи портал "Дія" громадяни можуть одразу замовити довідку про несудимість. Відповідний документ є необхідним, щоб підтвердити, що особа, яка претендує на кошти, не вчиняла злочинів проти основ національної безпеки.

У міністерстві наголошують, що отримання довідки про несудимість через "Дію" є безкоштовним.

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Крім того, виплату по програмі "єВідновлення" тепер можуть отримати законні представники власників пошкодженого житла. Це стосується випадків, коли одноосібним власником пошкодженого майна є неповнолітні чи недієздатні особи, яким призначено опікуна.

"Відтепер громадяни, які не можуть подати заяву самостійно, можуть це зробити не тільки за участі особи, на яку оформили довіреність, але і за участі своїх законних представників.

Це актуально у випадках, коли власники пошкодженого або зруйнованого житла - діти, яким не виповнилось 18 років, або недієздатні особи", – зазначила голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

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Відповідно, щоб подати заяву необхідно звернутись в ЦНАП та надати підтверджуючі документи, що людина є законним представником. В такому випадку кошти будуть зараховані на картку єВідновлення відкриту на ім’я законного представника.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення про направлення додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми "єВідновлення".