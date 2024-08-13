Нацбанк для боротьби з грошовими мулами та "дропами" пропонує зміни до законодавства, зокрема щодо створення відповідного реєстру.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки.

Зазначається, що відповідні зміни необхідні для створення ще більш ефективних інструментів боротьби з незаконною діяльністю "дропів". НБУ пропонує створити реєстр "дропів" та суб’єктів господарювання, які залученні у "міскодингу".

Також пропонується надання надавачам платіжних послуг можливості блокувати операції рахунки з аномальною поведінкою. Крім того, обмеження повноважень щодо заходів впливу до небанківських надавачів платіжних послуг – обмеження по залученню нових клієнтів та обмеження на проведення операцій певного типу чи обсягу.

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Додається, що НБУ також пропонує посилити відповідальність для учасників схеми "дропів", що добровільно передали усі свої персональні дані та рахунки у користування зловмисникам.

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Нагадаємо:

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Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".

Банки за останні шість місяців припинили діяльність 80 тисяч грошових мулів або "дропів", які дають змогу третій особі використовувати свої рахунки для проведення операцій з коштами незаконного походження.