Вперше з 2022: у Харкові ФДМ виставив на приватизацію майно інституту
Фонд держмайна виставив на приватизацію перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові.
Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.
Йдеться про єдиний майновий комплекс державної установи "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень".
Це 5-поверхова будівля в центрі Харкова, розташована за адресою вулиця Сумська, 1.
Наразі основним видом діяльності установи є надання послуг з оренди приміщень. Приватизація інституту відкриває можливості для ефективного використання нерухомості та розвитку бізнесу в центрі міста.
До складу єдиного майнового комплексу входять:
- Нежитлові приміщення загальною площею 4163,7 м²
- Гараж площею 209,6 м²
- Асфальтовий майданчик площею 50,24 м²
Аукціон відбудеться 16 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Торги починають із суми 839 000 грн.
Нагадаємо:
Фонд держмайна (ФДМУ) протягом 5-9 серпня провів 9 успішних приватизаційних аукціонів на майже 113,5 млн грн (+ 22,7 млн грн ПДВ).
Економічна правда