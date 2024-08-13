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Вперше з 2022: у Харкові ФДМ виставив на приватизацію майно інституту 

Вівторок, 13 серпня 2024, 11:56 - Віктор Волокіта
 

Фонд держмайна виставив на приватизацію перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

Йдеться про єдиний майновий комплекс державної установи "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень".

Це 5-поверхова будівля в центрі Харкова, розташована за адресою вулиця Сумська, 1. 

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Наразі основним видом діяльності установи є надання послуг з оренди приміщень. Приватизація інституту відкриває можливості для ефективного використання нерухомості та розвитку бізнесу в центрі міста.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

  • Нежитлові приміщення загальною площею 4163,7 м²
  • Гараж площею 209,6 м²
  • Асфальтовий майданчик площею 50,24 м²

Аукціон відбудеться 16 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Торги починають із суми 839 000 грн.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна (ФДМУ) протягом 5-9 серпня провів 9 успішних приватизаційних аукціонів на майже 113,5 млн грн (+ 22,7 млн грн ПДВ).

Економічна правда 

Фонд держмайна Харків
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