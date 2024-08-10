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Цього тижня Фонд держмайна залучив 113 мільйонів на приватизаційних аукціонах

Субота, 10 серпня 2024, 14:20 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна (ФДМУ) протягом 5-9 серпня провів 9 успішних приватизаційних аукціонів на майже 113,5 млн грн (+ 22,7 млн грн ПДВ).

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, сукупна вартість активів зросла у 10,6 раза від початкової. Кількість учасників онлайн-торгів - 40.

"Найдорожчим лотом тижня стало майно Проектно-конструкторського технологічного бюро у Львові. За об’єкт змагалися 18 потенційних покупців. Стартова ціна зросла у 15,3 раза: з 5,5 млн грн до 85,002 млн грн", - зазначив Коваль.

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Наступного тижня ФДМУ планує провести 21 приватизаційний онлайн-аукціон.

Нагадаємо:

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", колись єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю понад 100 тис. тонн на рік, виставили на продаж.

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Економічна правда

Фонд держмайна приватизація
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