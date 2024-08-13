Середній чек літнього закордонного відпочинку українців зріс на чверть

Середня глибина бронювання туру в літньому сезоні 2024 року зросла з 10 до 40 днів, середній чек став дорожчим за довоєнний на 25%.

Про це повідомила керівниця Product Marketing в Join UP! Катерина Артюх, передає "Інтерфакс-Україна".

"Збільшилася кількість людей, які дозволяють собі відпочинок за кордоном. Але, щоправда, це ще далеко до відновлення (довоєнних) обсягів, якщо порівнювати 2023-й із 2021 роком, то показники менші в рази. Однак уже торік кількість туристів зросла майже на 50% щодо 2022-го. І таку саму динаміку ми спостерігаємо у 2024 році", - повідомила Артюх.

Вона зазначила, що порівняно з європейськими туристами, в українців значно нижча глибина бронювання, зараз вона до 40 днів.

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"Гарячі тури бронюють, як і раніше, тільки з поправкою на логістичні моменти, тобто не з сьогодні на завтра, а з сьогодні на два-три дні. Бронюють також і на плюс два-три місяці. Середня глибина - орієнтовно 30-40 днів. Порівняно з минулим роком це позитивна динаміка, тому що торік глибина була значно меншою, до 10 днів", - повідомила Артюх.

Більше половини запитів українців на сьогоднішній день - з вильотом з Кишинева. Близько 14% туристів обирають автобусні тури з України до Болгарії, Чорногорії та Туреччини. Приблизно стільки ж (близько 14% клієнтів) обирають авіатури з Жешува, десь 8% - інші аеропорти Польщі (у Кракові, Варшаві, Катовіце, Гданську, Познані), 3% - аеропорти Румунії (Сучава, Яси, Бухарест, Клуж).

Порівняно з довоєнним ціна туру зросла передусім через ускладнену логістику та коливання цін на авіапальне.

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"За підсумками 2022-го він підвищився на 20%, зараз приблизно на 21-25% від чека, що був до повномасштабного вторгнення. Але саме складова автобусного трансферу в аеропорт вильоту здорожує тур не дуже відчутно, приблизно на 5-7%", - повідомила Артюх.

Нагадаємо:

За пів року 2024 року представники тургалузі України сплатили до бюджету 1,25 млрд грн. Це майже на чверть більше ніж у 2021 році, коли у казну було сплачено 0,19 млрд грн податків.

Економічна правда